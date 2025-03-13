Путин сообщил о возможности обеспечить Европу «газовой трубой»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если между Россией и США будут договоренности, то Европа сможет быть обеспечена газовой трубой, передает корреспондент «Ведомостей».
Соответствующее заявление российский президент сделал после реплики главы Белоруссии о «трубе Украины и Европы». «Если Россия договорится с США, труба Европе с Украиной вместе взятым», – заявил Александр Лукашенко.
«Действительно, если США и Россия договорятся, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, потому что она будет получать дешевый российский газ», – заключил президент.
Визит Лукашенко в Москву стал первой зарубежной поездкой президента Белоруссии после его переизбрания. Стороны договорились о взаимной защите от необоснованного юридического преследования граждан третьими странами и международными органами юстиции. Москва и Минск также внесли изменения в протокол о равных правах граждан. Был подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.