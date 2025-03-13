Сотрудников Европарламента заподозрили в получении взяток от Huawei
По данным следствия, коррупционные преступления совершались с 2021 г. под видом коммерческого лоббирования. Обвиняемые, по информации прокуратуры, получали вознаграждение за продвижение той или иной политической позиции, а также чрезмерные подарки, включая оплату поездок, дорогие угощения и регулярные приглашения на футбольные матчи. По словам бельгийских прокуроров, эти действия «очень скрытно» приносили выгоду Huawei.
В рамках расследования был проведен 21 обыск в Бельгии и Португалии. По распоряжению суда опечатаны кабинеты двух помощников депутатов Европарламента. Также был задержан один подозреваемый во Франции.
Компания Huawei уже заявила, что серьезно относится к обвинениям и намерена в срочном порядке связаться с властями для выяснения всех обстоятельств. В официальном заявлении компания подчеркнула, что придерживается «политики абсолютной нетерпимости к коррупции» и всегда соблюдает законы и нормативные акты.
Европейский парламент получил запрос от бельгийских властей о содействии в расследовании и пообещал оказать полное содействие следствию. Пока что прокуратура не раскрывает имена подозреваемых, но известно, что их допрашивают в связи с предполагаемой коррупцией и подделкой документов.
В декабре 2022 г. Европарламент уже сталкивался с крупным коррупционным скандалом, известным как «Qatargate». Тогда бельгийские правоохранительные органы арестовали нескольких человек, включая вице-президента Европарламента Еву Кайли, по подозрению в получении взяток от Катара с целью влияния на решения парламента.