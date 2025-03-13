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Сотрудников Европарламента заподозрили в получении взяток от Huawei

Ведомости

Бельгийская прокуратура заявила, что задержала нескольких сотрудников Европарламента по подозрению в коррупции, подделке документов и их использовании в интересах компании Huawei. Об этом пишет Reuters.

По данным следствия, коррупционные преступления совершались с 2021 г. под видом коммерческого лоббирования. Обвиняемые, по информации прокуратуры, получали вознаграждение за продвижение той или иной политической позиции, а также чрезмерные подарки, включая оплату поездок, дорогие угощения и регулярные приглашения на футбольные матчи. По словам бельгийских прокуроров, эти действия «очень скрытно» приносили выгоду Huawei.

В рамках расследования был проведен 21 обыск в Бельгии и Португалии. По распоряжению суда опечатаны кабинеты двух помощников депутатов Европарламента. Также был задержан один подозреваемый во Франции.

Компания Huawei уже заявила, что серьезно относится к обвинениям и намерена в срочном порядке связаться с властями для выяснения всех обстоятельств. В официальном заявлении компания подчеркнула, что придерживается «политики абсолютной нетерпимости к коррупции» и всегда соблюдает законы и нормативные акты.

Европейский парламент получил запрос от бельгийских властей о содействии в расследовании и пообещал оказать полное содействие следствию. Пока что прокуратура не раскрывает имена подозреваемых, но известно, что их допрашивают в связи с предполагаемой коррупцией и подделкой документов.

В декабре 2022 г. Европарламент уже сталкивался с крупным коррупционным скандалом, известным как «Qatargate». Тогда бельгийские правоохранительные органы арестовали нескольких человек, включая вице-президента Европарламента Еву Кайли, по подозрению в получении взяток от Катара с целью влияния на решения парламента. ​

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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