Сотрудников Европарламента заподозрили в получении взяток от Huawei

Компания Huawei уже заявила, что серьезно относится к обвинениям и намерена в срочном порядке связаться с властями для выяснения всех обстоятельств. В официальном заявлении компания подчеркнула, что придерживается «политики абсолютной нетерпимости к коррупции» и всегда соблюдает законы и нормативные акты.