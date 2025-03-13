Посольство РФ в Сербии призвало россиян избегать мест проведения протестов

Ранее «РИА Новости» писали, что Вучич обратился к студентам, которые уже четыре месяца блокируют учебные заведения, требуя возобновить занятия. Он попросил их покинуть палаточный лагерь, разбитый перед зданием администрации университета, на время масштабной акции протеста, запланированной на 15 марта. По мнению президента, это позволит избежать возможных конфликтов между участниками митингов.