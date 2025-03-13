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Посольство РФ в Сербии призвало россиян избегать мест проведения протестов

Ведомости

Посольство России в Сербии призвало россиян воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с проходящими в стране протестами, а также учитывать это при планировании туристических поездок. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.

На 15 марта в Сербии запланирована крупнейшая протестная акция. Президент страны Александр Вучич заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.

Ранее «РИА Новости» писали, что Вучич обратился к студентам, которые уже четыре месяца блокируют учебные заведения, требуя возобновить занятия. Он попросил их покинуть палаточный лагерь, разбитый перед зданием администрации университета, на время масштабной акции протеста, запланированной на 15 марта. По мнению президента, это позволит избежать возможных конфликтов между участниками митингов.

27 февраля заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что в Сербии происходит попытка государственного переворота. Вулин подчеркнул, что большая часть народа Сербии поддерживает действующее правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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