Посольство РФ в Сербии призвало россиян избегать мест проведения протестов
Посольство России в Сербии призвало россиян воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с проходящими в стране протестами, а также учитывать это при планировании туристических поездок. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.
На 15 марта в Сербии запланирована крупнейшая протестная акция. Президент страны Александр Вучич заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.
Ранее «РИА Новости» писали, что Вучич обратился к студентам, которые уже четыре месяца блокируют учебные заведения, требуя возобновить занятия. Он попросил их покинуть палаточный лагерь, разбитый перед зданием администрации университета, на время масштабной акции протеста, запланированной на 15 марта. По мнению президента, это позволит избежать возможных конфликтов между участниками митингов.
27 февраля заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что в Сербии происходит попытка государственного переворота. Вулин подчеркнул, что большая часть народа Сербии поддерживает действующее правительство.