CBS сообщил о новых санкциях США в отношении банков и энергетики

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых было объявлено о согласии Киева заключить перемирие на 30 дней с возможностью продления. Вечером 12 марта Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине, а 13 марта должна была состояться встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. В этот день Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва, безусловно, поддерживает идею перемирия, но сохраняются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.