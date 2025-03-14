CBS сообщил о новых санкциях США в отношении банков и энергетики
Администрация президента США Дональда Трампа устанавливает дополнительные санкции против нефтяного, газового и банковского секторов России, сообщает CBS News со ссылкой на четыре источника.
Перед этим США отказались от продления генеральной лицензии 8L, разрешающей зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки, ее действие завершилось 12 марта. В частности, лицензия позволяла проводить ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», но только для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.
«После отмены исключения банки больше не смогут пользоваться платежными системами США для проведения крупных энергетических сделок», – говорится в материале CBS.
Отмечается, что решение о дальнейшем ограничении доступа к банковским системам США затрудняет покупку российской нефти для других стран. Издание полагает, что это может привести к росту цен на $5 за баррель. Авторы материала связывают ужесточение санкций с попыткой администрации Трампа убедить Москву принять условия предлагаемого 30-дневного прекращения огня на Украине.
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых было объявлено о согласии Киева заключить перемирие на 30 дней с возможностью продления. Вечером 12 марта Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине, а 13 марта должна была состояться встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. В этот день Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва, безусловно, поддерживает идею перемирия, но сохраняются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.