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ВС России вернули контроль над Гончаровкой в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России восстановили контроль над слободой Гончаровка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.

Населенный пункт был освобожден в ходе наступления подразделений группировки войск «Север».

13 марта оборонное ведомство сообщило, что подразделения «Севера» освободили от вооруженных сил Украины (ВСУ) город Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

12 марта президент России Владимир Путин впервые после вторжения украинских военных посетил Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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