ВС России вернули контроль над Гончаровкой в Курской области
Вооруженные силы России восстановили контроль над слободой Гончаровка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
Населенный пункт был освобожден в ходе наступления подразделений группировки войск «Север».
13 марта оборонное ведомство сообщило, что подразделения «Севера» освободили от вооруженных сил Украины (ВСУ) город Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.
12 марта президент России Владимир Путин впервые после вторжения украинских военных посетил Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км.