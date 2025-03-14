Путин проведет переговоры с Мадуро
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро 14 марта в честь 80-летия установления дипотношений между странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня будут приурочены к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой, будет разговор Путина и Мадуро в формате видеоконференцсвязи. Очень важный наш латиноамериканский партнер, 80 лет дипотношений тоже важная веха в нашей истории», – сказал он.
Песков сообщил, что предполагается как открытая, так и закрытая часть переговоров. 14 марта планируется совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции.
Российский президент также может провести международный телефонный разговор днем 14 марта. Песков не уточнил, с кем состоятся контакты у президента. Известно, что на этой неделе телефонный разговор с Путиным собирался провести президент США Дональд Трамп.
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
Путин 13 марта заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Российский президент сообщил, что нюансы в соглашении о перемирии Путин может обсудить с президентом США Трампом.