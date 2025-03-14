Путин проведет переговоры с Мадуро

«Сегодня будут приурочены к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой, будет разговор Путина и Мадуро в формате видеоконференцсвязи. Очень важный наш латиноамериканский партнер, 80 лет дипотношений тоже важная веха в нашей истории», – сказал он.