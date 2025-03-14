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Путин проведет переговоры с Мадуро

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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро 14 марта в честь 80-летия установления дипотношений между странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня будут приурочены к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой, будет разговор Путина и Мадуро в формате видеоконференцсвязи. Очень важный наш латиноамериканский партнер, 80 лет дипотношений тоже важная веха в нашей истории», – сказал он.

Песков сообщил, что предполагается как открытая, так и закрытая часть переговоров. 14 марта планируется совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции.

Российский президент также может провести международный телефонный разговор днем 14 марта. Песков не уточнил, с кем состоятся контакты у президента. Известно, что на этой неделе телефонный разговор с Путиным собирался провести президент США Дональд Трамп. 

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. 

Путин 13 марта заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Российский президент сообщил, что нюансы в соглашении о перемирии Путин может обсудить с президентом США Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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