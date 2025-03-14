Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время
Белоруссия не войдет в состав России «в ближайшее время». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Совете Федерации, передает ТАСС.
Он отметил, что «все подходят» и задаются вопросом, где союзное государство? А Лукашенко отвечает риторическим вопросом: «А что вы хотите, что когда будет?»
Президент предполагает, когда РФ войдет в состав Белоруссии или Белоруссия в состав России, и добавляет, что, по его словам, если «ломиться в эту дверь», мы «все погубим».
13 марта прошла встреча президента РФ Владимира Путина и Лукашенко. На повестке были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и другие темы.