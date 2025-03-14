Путин пригласил Мадуро на парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с венесуэльским лидером Николасом Мадуро пригласил его на парад Победы в Москве 9 мая. Это следует из трансляции Кремля.
«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сказал российский президент.
Путин добавил, что Венесуэла в 1940-е встала на сторону антигитлеровской коалиции. Тогда важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в СССР.
В 2025 г. отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На празднование юбилея в Москву были приглашены глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лама, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и др.
13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет рад видеть на параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве руководство крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа.