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Григоренко назвал цифровизацию эффективным инструментом борьбы с бюрократией

Ведомости

Цифровизация – это самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По словам заместителя председателя правительства РФ, оцифровка ключевых процессов законотворческой деятельности помогла достичь рекордно высоких показателей исполнительской дисциплины.

Так, в 2024 г. 99% законопроектов были поданы в Госдуму в установленные сроки. Для сравнения: в 2021 г. этот показатель составил 87%, а в 2022 г. – 84%.

Также намного реже стали переносить сроки внесения правительственных законопроектов в Госдуму. Если в 2021 г. сроки переносились по каждой второй инициативе, то в 2024 г. это происходило только в 11% случаев.

В 2024 г. почти все подзаконные акты были приняты в установленные сроки, тогда как в 2021 г. этот показатель составлял лишь 53%.

Теперь же в правительстве хотят перейти к полномасштабной разработке законопроектов в цифровом пространстве.

«Это позволит всем ведомствам одновременно участвовать в рассмотрении и доработке законопроектов, что в разы сократит сроки их подготовки», – отметил Григоренко.

13 марта в Госдуму был внесен законопроект об установлении «специальной зоны» вокруг предприятий, деятельность которых имеет отношение к государственной тайне. Авторы инициативы пояснили, что новый законопроект разработан и внесен в связи с повышенным интересом зарубежных разведывательных агентств к объектам, имеющим ключевое значение для обороноспособности РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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