Григоренко назвал цифровизацию эффективным инструментом борьбы с бюрократией
Цифровизация – это самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По словам заместителя председателя правительства РФ, оцифровка ключевых процессов законотворческой деятельности помогла достичь рекордно высоких показателей исполнительской дисциплины.
Так, в 2024 г. 99% законопроектов были поданы в Госдуму в установленные сроки. Для сравнения: в 2021 г. этот показатель составил 87%, а в 2022 г. – 84%.
Также намного реже стали переносить сроки внесения правительственных законопроектов в Госдуму. Если в 2021 г. сроки переносились по каждой второй инициативе, то в 2024 г. это происходило только в 11% случаев.
В 2024 г. почти все подзаконные акты были приняты в установленные сроки, тогда как в 2021 г. этот показатель составлял лишь 53%.
Теперь же в правительстве хотят перейти к полномасштабной разработке законопроектов в цифровом пространстве.
«Это позволит всем ведомствам одновременно участвовать в рассмотрении и доработке законопроектов, что в разы сократит сроки их подготовки», – отметил Григоренко.
13 марта в Госдуму был внесен законопроект об установлении «специальной зоны» вокруг предприятий, деятельность которых имеет отношение к государственной тайне. Авторы инициативы пояснили, что новый законопроект разработан и внесен в связи с повышенным интересом зарубежных разведывательных агентств к объектам, имеющим ключевое значение для обороноспособности РФ.