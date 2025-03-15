AP: «Хамас» назвал условия освобождения американо-израильского заложника

19 января 2025 г. вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планировалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.