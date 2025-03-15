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AP: «Хамас» назвал условия освобождения американо-израильского заложника

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» освободит американо-израильского заложника Эдана Александра и вернет тела четырех других пленников только в том случае, если Израиль выполнит существующее соглашение о прекращении огня в секторе Газа, прекратит препятствовать ввозу гуманитарной помощи и закроет стратегический коридор вдоль границы анклава с Египтом. Об этом пишет AP News со ссылкой на заявление представителя движения.

По данным неназванного чиновника, который знаком с ходом переговоров, «Хамас» также потребует освобождения большего числа палестинских заключенных в обмен на заложников, отмечает издание.

Бои в секторе Газа начались с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 48 500 человек, утверждает минздрав Палестины.

19 января 2025 г. вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планировалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи в связи с завершением первой фазы сделки. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. По данным министерства иностранных дел Израиля на 13 марта, в плену «Хамаса» числятся 53 израильтянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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