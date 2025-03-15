AP: «Хамас» назвал условия освобождения американо-израильского заложника
Радикальная палестинская группировка «Хамас» освободит американо-израильского заложника Эдана Александра и вернет тела четырех других пленников только в том случае, если Израиль выполнит существующее соглашение о прекращении огня в секторе Газа, прекратит препятствовать ввозу гуманитарной помощи и закроет стратегический коридор вдоль границы анклава с Египтом. Об этом пишет AP News со ссылкой на заявление представителя движения.
По данным неназванного чиновника, который знаком с ходом переговоров, «Хамас» также потребует освобождения большего числа палестинских заключенных в обмен на заложников, отмечает издание.
Бои в секторе Газа начались с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 48 500 человек, утверждает минздрав Палестины.
19 января 2025 г. вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планировалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи в связи с завершением первой фазы сделки. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. По данным министерства иностранных дел Израиля на 13 марта, в плену «Хамаса» числятся 53 израильтянина.