Захарова в вопросе отправки миротворцев из Лондона на Украину вспомнила космос

24 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. Кроме того, активно такую идею продвигают и президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.