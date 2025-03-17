Захарова в вопросе отправки миротворцев из Лондона на Украину вспомнила космос
Представитель МИД России Мария Захарова сравнила отсутствие возможности Великобритании «разместить космонавтов в космосе» с невозможностью размещения миротворцев на Украине. Об этом она сообщила РИА «Новостям».
Кроме того, как отметила Захарова, Лондон не может и разместить атомоход в Арктике, и передовые клиники на своей территории.
Британия проиграла в XX веке техническую революцию, утверждает Захарова. Поэтому, по ее мнению, на «карете прошлого» в виде интриг, колониализма и так далее «далеко в этом экипаже не уехать», – пояснила представитель МИДа.
24 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. Кроме того, активно такую идею продвигают и президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
16 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х на английском языке разместил пост, в котором сообщил, что отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к войне с Россией. Он добавил, что Россия никогда не согласится с присутствием военных стран НАТО на Украине.