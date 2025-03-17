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Захарова в вопросе отправки миротворцев из Лондона на Украину вспомнила космос

Ведомости

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила отсутствие возможности Великобритании «разместить космонавтов в космосе» с невозможностью размещения миротворцев на Украине. Об этом она сообщила РИА «Новостям».

Кроме того, как отметила Захарова, Лондон не может и разместить атомоход в Арктике, и передовые клиники на своей территории.

Британия проиграла в XX веке техническую революцию, утверждает Захарова. Поэтому, по ее мнению, на «карете прошлого» в виде интриг, колониализма и так далее «далеко в этом экипаже не уехать», – пояснила представитель МИДа.

24 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. Кроме того, активно такую идею продвигают и президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

16 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х на английском языке разместил пост, в котором сообщил, что отправка миротворцев НАТО на Украину может привести к войне с Россией. Он добавил, что Россия никогда не согласится с присутствием военных стран НАТО на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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