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Посол РФ: непринятие антироссийских санкций для Сербии неизменно

Ведомости

Подход к непринятию антироссийских санкций для Сербии «тверд и непоколебим». Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, этот подход изменить невозможно. Сербия направляет вектор на сотрудничество с Россией, пояснил он.

Дипломат отметил, что Европе это понятно, поэтому появляются попытки «сменить руководство» страны и сделать его «более покладистым».

15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики действующего президента Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г.

По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000, а оппозиция и вовсе говорила о численности до миллиона. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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