Посол РФ: непринятие антироссийских санкций для Сербии неизменно
Подход к непринятию антироссийских санкций для Сербии «тверд и непоколебим». Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, этот подход изменить невозможно. Сербия направляет вектор на сотрудничество с Россией, пояснил он.
Дипломат отметил, что Европе это понятно, поэтому появляются попытки «сменить руководство» страны и сделать его «более покладистым».
15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики действующего президента Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г.
По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000, а оппозиция и вовсе говорила о численности до миллиона.