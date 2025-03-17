Песков не стал комментировать заявление о тайных звонках Путину по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о непубличных звонках главе российского государства Владимиру Путину насчет украинского урегулирования.
«Мне нечего сообщить вам по этой теме», – сказал Песков на вопрос, были ли эти звонки с территории Украины, и просьбу раскрыть подробности.
14 марта Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» о тайных телефонных звонках представителей Евросоюза (ЕС) Путину. Президент Белоруссии предположил, что Путин сам «рискнет» и скажет, кто ему звонил.
13 марта состоялась встреча Путина и Лукашенко. На повестке дня были темы развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух государств, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, актуальные международные темы.