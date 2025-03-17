Песков: Путин самостоятельно принимает решения о поездках в горячие точки
Президент РФ Владимир Путин самостоятельно принимает решения о поездках в горячие точки, так как является избранным президентом с уникальным уровнем консолидации. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Он сам принимает решения в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми», – пояснил Песков.
Поездка Путина в Курск состоялась 12 марта. Песков сообщал Зарубину, что президент России Владимир Путин принял решение отправиться в Курскую область, несмотря на то что у главы государства планировались другие рабочие мероприятия.