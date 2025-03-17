В Белоруссии японца отправили в колонию за агентурную деятельность
Минский городской суд вынес приговор гражданину Японии Наканиси Масатоси, назначив ему семь лет колонии за участие в агентурной деятельности, предусмотренной статьей 358-1 УК. Об этом сообщил руководитель управления взаимодействия со СМИ генеральной прокуратуры страны Дмитрий Брылев в Telegram-канале ведомства.
Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также ему назначен штраф в размере 500 базовых величин.
5 сентября 2024 г. телеканал «Беларусь-1» сообщил о задержанном гражданине Японии, его обвинили в агентурной деятельности. Он содержался в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания. Обвиняемого задержали в июле перед вылетом из Белоруссии. Правительство Японии выразило протест из-за демонстрации в эфире государственного канала Белоруссии материала о задержанном агенте.
Позже Минск выразил протест послу Японии Хироюки Ямамото из-за задержания ее гражданина, который подозревается в шпионаже. Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз отметил, что просьбы Японии скрыть преступление от общественности «оставлены без рассмотрения в связи с их неправомерностью».