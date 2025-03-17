В Белоруссии японца отправили в колонию за агентурную деятельность

5 сентября 2024 г. телеканал «Беларусь-1» сообщил о задержанном гражданине Японии, его обвинили в агентурной деятельности. Он содержался в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания. Обвиняемого задержали в июле перед вылетом из Белоруссии. Правительство Японии выразило протест из-за демонстрации в эфире государственного канала Белоруссии материала о задержанном агенте.