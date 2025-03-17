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В Белоруссии японца отправили в колонию за агентурную деятельность

Ведомости

Минский городской суд вынес приговор гражданину Японии Наканиси Масатоси, назначив ему семь лет колонии за участие в агентурной деятельности, предусмотренной статьей 358-1 УК. Об этом сообщил руководитель управления взаимодействия со СМИ генеральной прокуратуры страны Дмитрий Брылев в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также ему назначен штраф в размере 500 базовых величин. 

5 сентября 2024 г. телеканал «Беларусь-1» сообщил о задержанном гражданине Японии, его обвинили в агентурной деятельности. Он содержался в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания. Обвиняемого задержали в июле перед вылетом из Белоруссии. Правительство Японии выразило протест из-за демонстрации в эфире государственного канала Белоруссии материала о задержанном агенте.

Позже Минск выразил протест послу Японии Хироюки Ямамото из-за задержания ее гражданина, который подозревается в шпионаже. Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз отметил, что просьбы Японии скрыть преступление от общественности «оставлены без рассмотрения в связи с их неправомерностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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