Белоруссия выразила протест послу Японии из-за задержания шпиона

«Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга. При этом Минск не будет отказываться от контактов с Токио, добавил Глаз.