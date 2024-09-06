Белоруссия выразила протест послу Японии из-за задержания шпиона
Минск выразил протест послу Японии Хироюки Ямамото из-за задержания ее гражданина, который подозревается в шпионаже. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
«Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга. При этом Минск не будет отказываться от контактов с Токио, добавил Глаз.
По информации МИД Белоруссии, на данный момент расследование дела в отношении японского агента находится на завершающей стадии. Глаз отметил, что просьбы Японии скрыть преступление от общественности «оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью». По его словам, протест Токио против демонстрации материала об агенте «выглядит нелепым».
5 сентября телеканал «Беларусь-1» сообщил о задержанном гражданине Японии, его обвинили в агентурной деятельности. Он содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Обвиняемого задержали в июле перед вылетом из Белоруссии. Правительство Японии выразило протест из-за демонстрации в эфире государственного канала Белоруссии материала о задержанном агенте.