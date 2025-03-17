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Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел в Москву

Ведомости

Первая в 2025 г. северокорейская правительственная делегация, возглавляемая министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, вылетела в Москву, сообщается в Telegram-канале посольства России в Пхеньяне.

Отмечается, что посол России в КНДР Александр Мацегора проводил правительственную делегацию численностью более 20 человек в аэропорту Сунан. В ее состав вошли не только сотрудники профильных ведомств, но и представители деловых кругов КНДР.

Посольство России сообщает, что в ходе поездки северокорейские коллеги планируют обсудить реализацию пунктов 11-го заседания МПК, состоявшегося в ноябре 2024 г. Кроме того, корейские партнеры посетят несколько российских предприятий, чтобы установить деловые связи и обсудить совместные проекты в различных сферах.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита российского лидера в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами. Договор не будет иметь ограничений по сроку действия.

Соглашение состоит из 23 статей и вступления, в котором указывается, что государства намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран». В документе также прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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