Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел в Москву

Соглашение состоит из 23 статей и вступления, в котором указывается, что государства намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран». В документе также прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.