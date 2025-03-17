Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел в Москву
Первая в 2025 г. северокорейская правительственная делегация, возглавляемая министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, вылетела в Москву, сообщается в Telegram-канале посольства России в Пхеньяне.
Отмечается, что посол России в КНДР Александр Мацегора проводил правительственную делегацию численностью более 20 человек в аэропорту Сунан. В ее состав вошли не только сотрудники профильных ведомств, но и представители деловых кругов КНДР.
Посольство России сообщает, что в ходе поездки северокорейские коллеги планируют обсудить реализацию пунктов 11-го заседания МПК, состоявшегося в ноябре 2024 г. Кроме того, корейские партнеры посетят несколько российских предприятий, чтобы установить деловые связи и обсудить совместные проекты в различных сферах.
Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита российского лидера в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами. Договор не будет иметь ограничений по сроку действия.
Соглашение состоит из 23 статей и вступления, в котором указывается, что государства намерены выстроить «межгосударственные отношения новой эпохи», способствующие «процветанию и благополучию народов двух стран». В документе также прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.