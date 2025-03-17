Трамп готов ввести новые санкции против РФ для прекращения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп готов ввести новые санкции против России, если это понадобится для того, чтобы прекратить украинский конфликт, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
«Это то, что президент предлагал, и, безусловно, он готов сделать это, если потребуется. У меня нет никаких заявлений на этот счет, и я бы никогда не стала опережать президента в принятии такого серьезного решения», – сказала Левитт.
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. Трамп призвал Россию согласиться на временное перемирие, пригрозив ужесточением санкций в случае отказа. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это предложение должно привести к долгосрочному миру. Говоря о «нюансах», он указал на ситуацию в Курской области, где шло наступление российский войск, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации, а также наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним.
Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Из России также ушли крупные зарубежные компании.
Возможное снятие санкций начало активно обсуждаться после возобновления российско-американских контактов на высшем уровне в феврале 2025 г. 13 марта Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в страну, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Трамп, который выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией, также допускал снятие санкций «в какой-то момент». В то же время 27 февраля президент США на год продлил действие санкций против РФ в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».