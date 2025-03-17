Трамп готов ввести новые санкции против РФ для прекращения украинского конфликта

Возможное снятие санкций начало активно обсуждаться после возобновления российско-американских контактов на высшем уровне в феврале 2025 г. 13 марта Путин заявил, что западные компании, которые хотят вернуться в страну, могут это сделать, но преференции для них создаваться не будут. Трамп, который выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией, также допускал снятие санкций «в какой-то момент». В то же время 27 февраля президент США на год продлил действие санкций против РФ в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».