Вашингтон напрямую обсуждает с Киевом будущее территорий Украины
Президент США Дональд Трамп напрямую обсуждает с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о разделе территорий, затронутых конфликтом, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент и вся его команда по национальной безопасности напрямую взаимодействовали с президентом Зеленским и командой украинцев, и этот вопрос был частью обсуждений», – сказала Левитт журналистам.
США включают в свой план урегулирования российско-украинского конфликта отказ Киева от территорий, находящихся под контролем России. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 16 марта в эфире телеканала ABC News.
Западные страны и украинские власти допускают отказ Киева от территорий в будущем мирном соглашении с осени 2024 г. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».
13 марта Reuters сообщил, что Россия представила США список требований для заключения сделки по прекращению боевых действий на Украине и перезагрузке отношений с Вашингтоном. В материале не указывалось, что именно Москва включила в этот список и готовы ли власти участвовать в мирных переговорах с Киевом до принятия заявленных требований. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение СМИ о передаче списка.