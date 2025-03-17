Вашингтон напрямую обсуждает с Киевом будущее территорий Украины

13 марта Reuters сообщил, что Россия представила США список требований для заключения сделки по прекращению боевых действий на Украине и перезагрузке отношений с Вашингтоном. В материале не указывалось, что именно Москва включила в этот список и готовы ли власти участвовать в мирных переговорах с Киевом до принятия заявленных требований. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение СМИ о передаче списка.