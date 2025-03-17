СМИ: администрация Трампа может признать Крым российской территорией
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках будущего соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом, сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.
Собеседники портала рассказали, что представители администрации Трампа также могут обратиться к ООН с просьбой признать территорию Крыма российской.
Трамп не раз озвучивал, что для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной Киеву необходимо будет пойти на некоторые уступки, в том числе и территориальные.
11 марта перед встречей делегаций Украины и США в Саудовской Аравии официальные лица США заявили, что «не хотят слышать» о возвращении границ Украины к их положению в 2014 г. или в 2022 г.