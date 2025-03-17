Пентагон: военная помощь США вновь поступает на Украину
США снова начали отправлять военную помощь Украине, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.
«Могу подтвердить, что военная помощь США Украине вновь возобновлена, так же, как и обмен разведданными с нашими украинскими партнерами», – заявил Парнелл в ходе пресс-брифинга.
Генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич, который также присутствовал на брифинге, добавил, что поставки уже идут на Украину.
«Статус военной помощи США таков: она была возобновлена. У нас есть подтвержденные данные о том, что поставки продолжаются и вновь поступают в Украину. Конечно, мы ежедневно получаем отчеты о результатах обмена разведданными и этих усилий. Так что все продолжается, как и прежде», – сказал Гринкевич.
12 марта глава американской нацразведки Тулси Габбард в социальной сети Х сообщила, что по указанию президента США Дональда Трампа Штаты возобновили обмен разведданными с Украиной.
Ранее 5 марта США приостановили передачу разведданных Украине. Такое решение последовало за распоряжением Трампа о приостановке поставок Украине военной помощи. 9 марта Трамп заявлял, что для возобновления помощи Киеву со стороны Вашингтона и обмена разведданными необходимо, чтобы США увидели, что отношение президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам изменилось.
В итоговом заявлении по результатам переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии 11 марта США заявили, что отменят паузу в поставках военной помощи Украине, а также возобновят обмен разведданными.