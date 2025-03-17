Пентагон: военная помощь США вновь поступает на Украину

«Статус военной помощи США таков: она была возобновлена. У нас есть подтвержденные данные о том, что поставки продолжаются и вновь поступают в Украину. Конечно, мы ежедневно получаем отчеты о результатах обмена разведданными и этих усилий. Так что все продолжается, как и прежде», – сказал Гринкевич.