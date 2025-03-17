Трамп: пауза в помощи Украине не является причиной провала ВСУ в Курской области
Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение временно заморозить поставки помощи и приостановить обмен разведданными с Киевом было сделано с целью добиться правильных действий от Украины.
На вопрос, повлияла ли пауза в военной помощи и разведданных Украине на поражение ВСУ в Курской области, Трамп заявил: «Нет, совсем нет».
«Наоборот, я думаю, это было воспринято с пониманием. Вы должны понять, что, если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв, я не могу оставаться в стороне, – сказал Трамп журналистам. – Там гибнет очень много людей, и нам нужно было добиться, чтобы Украина поступала правильно. Это была непростая ситуация. Вы могли увидеть небольшую часть происходящего в Овальном кабинете».
Трамп добавил, что Вашингтон сейчас старается добиться заключения мирного соглашения.
Трамп подтвердил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта, чтобы «спасти» украинских солдат в Курской области.
«Мне удалось убедить их [Россию] пока ничего не предпринимать», – заявил американский президент.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Боевые действия продолжаются в регионе с тех пор. В Курской области действуют режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области. Населенный пункт находился под контролем ВСУ с августа 2024 г. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 12 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.