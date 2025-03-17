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Трамп: пауза в помощи Украине не является причиной провала ВСУ в Курской области

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение временно заморозить поставки помощи и приостановить обмен разведданными с Киевом было сделано с целью добиться правильных действий от Украины.

На вопрос, повлияла ли пауза в военной помощи и разведданных Украине на поражение ВСУ в Курской области, Трамп заявил: «Нет, совсем нет».

«Наоборот, я думаю, это было воспринято с пониманием. Вы должны понять, что, если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв, я не могу оставаться в стороне, – сказал Трамп журналистам. – Там гибнет очень много людей, и нам нужно было добиться, чтобы Украина поступала правильно. Это была непростая ситуация. Вы могли увидеть небольшую часть происходящего в Овальном кабинете».

Трамп добавил, что Вашингтон сейчас старается добиться заключения мирного соглашения.

Трамп подтвердил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта, чтобы «спасти» украинских солдат в Курской области.

«Мне удалось убедить их [Россию] пока ничего не предпринимать», – заявил американский президент.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Боевые действия продолжаются в регионе с тех пор. В Курской области действуют режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области. Населенный пункт находился под контролем ВСУ с августа 2024 г. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 12 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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