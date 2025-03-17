Трамп: пауза в помощи Украине не является причиной провала ВСУ в Курской области

«Наоборот, я думаю, это было воспринято с пониманием. Вы должны понять, что, если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв, я не могу оставаться в стороне, – сказал Трамп журналистам. – Там гибнет очень много людей, и нам нужно было добиться, чтобы Украина поступала правильно. Это была непростая ситуация. Вы могли увидеть небольшую часть происходящего в Овальном кабинете».