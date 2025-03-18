Такер Карлсон заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет
Жизнь в России улучшилась за последние 25 лет, заявил американский журналист Такер Карлсон, общаясь с коллегой Клейтоном Моррисоном. Запись их беседы опубликована на YouTube.
Карлсон при этом обратил внимание, что в крупнейших городах США, в частности Нью-Йорке, Чикаго и Балтиморе, уровень жизни за 25 лет значительно снизился.
16 марта Карлсон заявлял о своем уважении к президенту России Владимиру Путину, сохранившему Россию единой страной. По словам американского журналиста, РФ располагает самой большой площадью земли, наибольшим количеством ядерного оружия, контроль за которым является «очень важным». Карлсон назвал неверным желание развала России, озвученное некоторыми западными политиками, поскольку это может привести страну к «500-летней войне с самой собой».
В феврале 2024 г. Карлсон взял интервью у Путина в Москве. Основной темой беседы стала спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта.