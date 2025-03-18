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Такер Карлсон заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет

Ведомости

Жизнь в России улучшилась за последние 25 лет, заявил американский журналист Такер Карлсон, общаясь с коллегой Клейтоном Моррисоном. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Карлсон при этом обратил внимание, что в крупнейших городах США, в частности Нью-Йорке, Чикаго и Балтиморе, уровень жизни за 25 лет значительно снизился.

16 марта Карлсон заявлял о своем уважении к президенту России Владимиру Путину, сохранившему Россию единой страной. По словам американского журналиста, РФ располагает самой большой площадью земли, наибольшим количеством ядерного оружия, контроль за которым является «очень важным». Карлсон назвал неверным желание развала России, озвученное некоторыми западными политиками, поскольку это может привести страну к «500-летней войне с самой собой».

В феврале 2024 г. Карлсон взял интервью у Путина в Москве. Основной темой беседы стала спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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