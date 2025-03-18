Такер Карлсон заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет

В феврале 2024 г. Карлсон взял интервью у Путина в Москве. Основной темой беседы стала спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта.