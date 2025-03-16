Такер Карлсон: Путин сохранил единство России
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина за сохранение России единой страной. Об этом он заявил в подкасте с журналистом Клейтоном Моррисом.
«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил единство России», – сказал он.
По словам журналиста, у России самая большая территория, наибольшее количество ядерного оружия, контроль за которым является «очень важным». Карлсон назвал неверным желание развала России, озвученное некоторыми западными политиками, поскольку это может привести страну к «500-летней войне с самой собой».
Карлсон в феврале 2024 г. провел интервью с Путиным в Москве. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта.
В декабре 2021 г. Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России». Тогда он заявил, что государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения.