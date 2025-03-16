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Такер Карлсон: Путин сохранил единство России

Ведомости

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина за сохранение России единой страной. Об этом он заявил в подкасте с журналистом Клейтоном Моррисом.

«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил единство России», – сказал он.

По словам журналиста, у России самая большая территория, наибольшее количество ядерного оружия, контроль за которым является «очень важным». Карлсон назвал неверным желание развала России, озвученное некоторыми западными политиками, поскольку это может привести страну к «500-летней войне с самой собой».

Карлсон в феврале 2024 г. провел интервью с Путиным в Москве. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта.

В декабре 2021 г. Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России». Тогда он заявил, что государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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