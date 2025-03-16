Такер Карлсон: Путин сохранил единство России

Карлсон в феврале 2024 г. провел интервью с Путиным в Москве. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта.