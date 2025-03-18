Южная Корея и США провели учения по штурму бункеров КНДР с помощью роботов-собак
Южная Корея и США начали совместные учения, направленные на захват подземных туннелей и ключевых подземных объектов КНДР. В частности, в военных тренировках использовались четвероногие роботы, сообщает Korea JoongAng Daily.
Тренировки с участием около 370 военнослужащих из обеих стран начались в городе Пхаджу в провинции Кенгидо 17 марта в рамках ежегодных военных учений «Щит свободы». Отмечается, что четырехдневные учения стали ответом на «обширную подземную сеть Северной Кореи, которая, по оценкам военных чиновников, включает тысячи туннелей под Пхеньяном и другими стратегическими объектами». По данным командования сухопутных операций южнокорейской армии, эти туннели якобы являются секретными путями эвакуации лидера КНДР Ким Чен Ына и высшего эшелона в случае войны.
В материале также указано, что подземные сооружения КНДР, помимо прочего, включают в себя хранилища оружия массового поражения и метро. Подземные сооружения Северной Кореи привлекли внимание военных, когда конфликт между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» продемонстрировал, что туннели могут использоваться для побега лидеров, содержания заложников и контрабанды оружия.
В рамках учений была проведена разведка беспилотниками у подземного объекта, а также наземная атака с использованием собранных дронами разведданных, последующая нейтрализация сил условного противника за пределами туннеля и обеспечение безопасности точек входа. После этого войска перекрыли выходы и отключили системы водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, изолировав силы условного противника внутри туннеля. Позиции противника определялись с помощью миниатюрных дронов. Выяснив, что территория не заражена химикатами, военные Южной Кореи и США проникли на подземную базу, уничтожив все противостоящие силы и завершив миссию. По данным издания, в учениях применялись «самые современные военные технологии», включая южнокорейские дроны Swede и шагающих четвероногих роботов, военный БПЛА Black Hornet Nano армии США и робот Talon для обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств.
8 марта лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел ход строительства атомных подводных лодок стратегического назначения. По его словам, морской оборонный потенциал Северной Кореи будет «в полной мере» задействован «в любых необходимых водах без ограничений». Отчет был опубликован в преддверии совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи.