Южная Корея и США провели учения по штурму бункеров КНДР с помощью роботов-собак

В рамках учений была проведена разведка беспилотниками у подземного объекта, а также наземная атака с использованием собранных дронами разведданных, последующая нейтрализация сил условного противника за пределами туннеля и обеспечение безопасности точек входа. После этого войска перекрыли выходы и отключили системы водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, изолировав силы условного противника внутри туннеля. Позиции противника определялись с помощью миниатюрных дронов. Выяснив, что территория не заражена химикатами, военные Южной Кореи и США проникли на подземную базу, уничтожив все противостоящие силы и завершив миссию. По данным издания, в учениях применялись «самые современные военные технологии», включая южнокорейские дроны Swede и шагающих четвероногих роботов, военный БПЛА Black Hornet Nano армии США и робот Talon для обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств.