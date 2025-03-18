Володин: закон о борьбе с кибермошенниками поможет обезопасить граждан

5 марта главной темой совещания президента России Владимира Путина с кабмином стала борьба с телефонным и интернет-мошенничеством. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что проблему кибермошенничества можно решить только совместными усилиями на общегосударственном уровне. ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов и введение разумных ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Также сейчас особенно важно блокировать схемы, когда человек под влиянием мошенников сам оформляет кредит и передает им деньги.