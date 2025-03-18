Володин: закон о борьбе с кибермошенниками поможет обезопасить граждан
Госдума 18 марта приступит к обсуждению законопроекта, который нацелен на защиту граждан от кибермошенничества. Он включает в себя почти 30 различных мер, среди которых новые правила идентификации и проверки личности пользователей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился подробностями о предложенных мерах в своем Telegram-канале.
Так, документ предлагает внедрение системы онлайн-обмена данными между государственными органами, финансовыми учреждениями и цифровыми платформами. Еще планируется установить новые обязательные правила для идентификации и верификации пользователей услуг связи. Одними из ключевых инициатив являются обязательная маркировка телефонных звонков и запрет на общение сотрудников государственных структур, банков и операторов связи с гражданами через мессенджеры.
Кроме того, документ включает в себя пункт о праве граждан отказаться от получения рекламных рассылок, спам-звонков и вызовов с номеров, которые не зарегистрированы в российской телефонной системе. Также предлагается запретить заключение договоров на оказание услуг связи без физического присутствия клиента.
По данным МВД, в 2024 г. ущерб от преступлений в области кибермошенничества увеличился на 36%, достигнув 200 млрд руб. Всего было зафиксировано 486 000 случаев онлайн-мошенничества.
«Решение позволит обезопасить граждан и их близких от потери денежных средств», – пояснил Володин.
5 марта главной темой совещания президента России Владимира Путина с кабмином стала борьба с телефонным и интернет-мошенничеством. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что проблему кибермошенничества можно решить только совместными усилиями на общегосударственном уровне. ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов и введение разумных ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Также сейчас особенно важно блокировать схемы, когда человек под влиянием мошенников сам оформляет кредит и передает им деньги.