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Володин: закон о борьбе с кибермошенниками поможет обезопасить граждан

Ведомости

Госдума 18 марта приступит к обсуждению законопроекта, который нацелен на защиту граждан от кибермошенничества. Он включает в себя почти 30 различных мер, среди которых новые правила идентификации и проверки личности пользователей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился подробностями о предложенных мерах в своем Telegram-канале.

Так, документ предлагает внедрение системы онлайн-обмена данными между государственными органами, финансовыми учреждениями и цифровыми платформами. Еще планируется установить новые обязательные правила для идентификации и верификации пользователей услуг связи. Одними из ключевых инициатив являются обязательная маркировка телефонных звонков и запрет на общение сотрудников государственных структур, банков и операторов связи с гражданами через мессенджеры.

Кроме того, документ включает в себя пункт о праве граждан отказаться от получения рекламных рассылок, спам-звонков и вызовов с номеров, которые не зарегистрированы в российской телефонной системе. Также предлагается запретить заключение договоров на оказание услуг связи без физического присутствия клиента.

По данным МВД, в 2024 г. ущерб от преступлений в области кибермошенничества увеличился на 36%, достигнув 200 млрд руб. Всего было зафиксировано 486 000 случаев онлайн-мошенничества.

«Решение позволит обезопасить граждан и их близких от потери денежных средств», – пояснил Володин.

5 марта главной темой совещания президента России Владимира Путина с кабмином стала борьба с телефонным и интернет-мошенничеством. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что проблему кибермошенничества можно решить только совместными усилиями на общегосударственном уровне. ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов и введение разумных ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Также сейчас особенно важно блокировать схемы, когда человек под влиянием мошенников сам оформляет кредит и передает им деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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