NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
В Киеве обеспокоены, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на помощников украинского лидера Владимира Зеленского.
Издание перед запланированным разговором президента РФ Владимира Путина с Трампом провело параллели с Ялтинской конференцией 1945 г. На ней были определены планы союзников относительно условий капитуляции Германии и ее послевоенного устройства. Также договаривались о разделении Германии.
«Разговаривая с журналистами на борту президентского самолета, Трамп ясно дал понять, что его запланированный на вторник телефонный разговор с Путиным будет посвящен тому, какие земли и активы Россия сохранит в случае прекращения огня на Украине», – поясняет NYT.
Американский президент не стал уточнять, о каких конкретно регионах идет речь. Но, по данным источников издания, помощники Зеленского выражали обеспокоенность тем, что Трамп может пойти навстречу пожеланиям Путина по другим частям Украины, возможно, включая критически важный порт Одессы.
17 марта в Кремле подтвердили планы главы РФ Владимира Путина и Трампа провести телефонный разговор 18 марта. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении конфликта на Украине приближаются к решающему этапу. Отвечая на вопрос о возможности визита Путина в Белый дом, Трамп подчеркнул, что сначала необходимо достичь мирного соглашения по Украине, а затем уже обсуждать дальнейшие шаги.