NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

Накануне разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении конфликта на Украине приближаются к решающему этапу. Отвечая на вопрос о возможности визита Путина в Белый дом, Трамп подчеркнул, что сначала необходимо достичь мирного соглашения по Украине, а затем уже обсуждать дальнейшие шаги.