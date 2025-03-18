В Кремле обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа
В Кремле обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа, а также большим количеством жертв среди гражданского населения в результате атак со стороны Израиля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков отметил, что правительство РФ отслеживает ситуацию в регионе. Политик также выразил надежду на скорое мирное разрешение ситуации.
18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении армии страны (ЦАХАЛ) говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями».
В результате атак погибло около 300 палестинцев, среди них много женщин и детей.