Песков: разговор Путина и Трампа будет посвящен налаживанию контактов РФ и США
Предстоящий телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом будет одним из череды подобных контактов по налаживанию связей между странами и поиску путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что предстоящий разговор не будет касаться глобального переустройства и «новой Ялты». Речь идет о Ялтинской конференции 1945 г., в ходе которой были определены планы союзников относительно условий капитуляции Германии и ее послевоенного устройства. Также участники договаривались о разделении Германии.
Пресс-секретарь главы РФ также рассказал ТАСС, что Москва пока не определила главного переговорщика с Вашингтоном. Кремль проинформирует о своем решении, когда оно будет принято.