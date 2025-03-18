Песков: разговор Путина и Трампа будет посвящен налаживанию контактов РФ и США

Песков подчеркнул, что предстоящий разговор не будет касаться глобального переустройства и «новой Ялты». Речь идет о Ялтинской конференции 1945 г., в ходе которой были определены планы союзников относительно условий капитуляции Германии и ее послевоенного устройства. Также участники договаривались о разделении Германии.