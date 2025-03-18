В США признали умершими 3,2 млн человек старше 120 лет

17 февраля предприниматель и глава DOGE Илон Маск сообщил, что, согласно базе данных социального обеспечения, число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышает число граждан США. В таблице, приведенной Маском в соцсети X, указано, что в системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определены возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. В сообщении Маск высмеял этот факт сказав, что в США, должно быть, «много вампиров, получающих соцобеспечение».