В США признали умершими 3,2 млн человек старше 120 лет
Администрация социального обеспечения США признала умершими почти 3,2 млн человек старше 120 лет, числившихся в базах как живые граждане страны. Об этом говорится в сообщении департамента эффективности правительства США (DOGE) в соцсети Х.
«Около 3,2 млн владельцев счетов, все из которых в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Еще многое предстоит сделать», – сказано в сообщении.
В опубликованной таблице видно, что в США все еще числится почти 9 млн человек старше 120. Из них 1,2 млн достигли отметки в 150 лет.
22 февраля президент США Дональд Трамп заявил о масштабных злоупотреблениях в системе социального обеспечения. Он напомнил, что миллионы долларов уходят на выплаты людям, чей возраст в официальных документах превысил 140 лет. Трамп считает, что такая ситуация является следствием широкомасштабного мошенничества, которое зародилось при предыдущем руководстве страны.
17 февраля предприниматель и глава DOGE Илон Маск сообщил, что, согласно базе данных социального обеспечения, число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышает число граждан США. В таблице, приведенной Маском в соцсети X, указано, что в системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определены возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. В сообщении Маск высмеял этот факт сказав, что в США, должно быть, «много вампиров, получающих соцобеспечение».