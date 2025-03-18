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В США признали умершими 3,2 млн человек старше 120 лет

Ведомости

Администрация социального обеспечения США признала умершими почти 3,2 млн человек старше 120 лет, числившихся в базах как живые граждане страны. Об этом говорится в сообщении департамента эффективности правительства США (DOGE) в соцсети Х.

«Около 3,2 млн владельцев счетов, все из которых в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Еще многое предстоит сделать», – сказано в сообщении.

В опубликованной таблице видно, что в США все еще числится почти 9 млн человек старше 120. Из них 1,2 млн достигли отметки в 150 лет.

22 февраля президент США Дональд Трамп заявил о масштабных злоупотреблениях в системе социального обеспечения. Он напомнил, что миллионы долларов уходят на выплаты людям, чей возраст в официальных документах превысил 140 лет. Трамп считает, что такая ситуация является следствием широкомасштабного мошенничества, которое зародилось при предыдущем руководстве страны.

17 февраля предприниматель и глава DOGE Илон Маск сообщил, что, согласно базе данных социального обеспечения, число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышает число граждан США. В таблице, приведенной Маском в соцсети X, указано, что в системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определены возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. В сообщении Маск высмеял этот факт сказав, что в США, должно быть, «много вампиров, получающих соцобеспечение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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