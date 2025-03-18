Группировка «Хамас» обвинила США в возобновлении ударов Израиля по сектору Газа
Представители палестинской группировки «Хамас» считают, что США несут полную ответственность за возобновление атак по сектору Газа со стороны Израиля, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление группировки.
По мнению представителей «Хамаса», Вашингтон оказывает неограниченную политическую и военную поддержку Израилю, поэтому Штаты несут ответственность за «массовые убийства женщин и детей в Газе».
18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями».
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News сообщила, что Израиль проконсультировался с администрацией президента Дональда Трампа по поводу своих ударов по Газе. Левитт заявила, что Трамп ясно дал понять, что «все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, дорого за это заплатят».