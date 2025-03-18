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Группировка «Хамас» обвинила США в возобновлении ударов Израиля по сектору Газа

Ведомости

Представители палестинской группировки «Хамас» считают, что США несут полную ответственность за возобновление атак по сектору Газа со стороны Израиля, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление группировки.

По мнению представителей «Хамаса», Вашингтон оказывает неограниченную политическую и военную поддержку Израилю, поэтому Штаты несут ответственность за «массовые убийства женщин и детей в Газе».

18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями».

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News сообщила, что Израиль проконсультировался с администрацией президента Дональда Трампа по поводу своих ударов по Газе. Левитт заявила, что Трамп ясно дал понять, что «все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, дорого за это заплатят».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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