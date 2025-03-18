Группировка «Хамас» обвинила США в возобновлении ударов Израиля по сектору Газа

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News сообщила, что Израиль проконсультировался с администрацией президента Дональда Трампа по поводу своих ударов по Газе. Левитт заявила, что Трамп ясно дал понять, что «все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, дорого за это заплатят».