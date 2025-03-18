Белый дом: Израиль консультировался с США по поводу ударов по Газе

«Администрация Трампа и Белый дом были проинформированы израильтянами о сегодняшних атаках в секторе Газа. <…> Как ясно дал понять президент Трамп, «Хамас», хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, дорого за это заплатят. Разразится настоящий ад», – заявила Левитт.