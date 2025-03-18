Белый дом: Израиль консультировался с США по поводу ударов по Газе
Израиль проконсультировался с администрацией президента Дональда Трампа по поводу своих ударов по Газе. Об этом в эфире Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Администрация Трампа и Белый дом были проинформированы израильтянами о сегодняшних атаках в секторе Газа. <…> Как ясно дал понять президент Трамп, «Хамас», хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, дорого за это заплатят. Разразится настоящий ад», – заявила Левитт.
В феврале Трамп публично выступил с предупреждением, используя похожие слова, заявив, что «Хамас» должен освободить всех заложников в Газе, иначе «ад вырвется наружу».
Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа в ночь на 18 марта. На данный момент от израильских атак погибли свыше 200 палестинцев, среди них много женщин и детей.
19 января начало действовать соглашение о перемирии между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боев в анклаве. В общей сложности на первом этапе сделки предполагалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.