Италия и Испания не готовы поддержать проект об удвоении военной помощи от ЕС

Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об увеличении военной помощи Украине до 40 млрд евро в 2025 г. Эти страны заняли выжидательную позицию, заявив, что пока рано принимать окончательное решение по данному вопросу на фоне прошедших переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.