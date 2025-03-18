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Италия и Испания не готовы поддержать проект об удвоении военной помощи от ЕС

Ведомости

Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об увеличении военной помощи Украине до 40 млрд евро в 2025 г. Эти страны заняли выжидательную позицию, заявив, что пока рано принимать окончательное решение по данному вопросу на фоне прошедших переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Предложение Каллас предполагает удвоение финансовых обязательств ЕС по поддержке Украины, поскольку в 2024 г. страны Евросоюза выделили Киеву около 20 млрд евро. План пользуется широкой поддержкой Северной и Восточной Европы, но южноевропейские страны проявляют большую осторожность.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что данный вопрос необходимо тщательно обсудить в свете предстоящих событий. В частности, Рим ожидает телефонного разговора Трампа и Путина, чтобы оценить возможные шаги к перемирию. Кроме того, Италия ищет способы увеличить собственные расходы на оборону, что усложняет поддержку дополнительного финансирования военной помощи Украине.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также заявил, что Мадрид пока не принял окончательного решения. Он подчеркнул, что Испания уже обязалась выделить 1 млрд евро на военную помощь Киеву в 2025 г. и продолжит поддерживать Украину, но не готова безоговорочно одобрить новый план.

Некоторые другие страны также заняли осторожную позицию. Словакия дала понять, что не будет препятствовать реализации плана, но и не станет вносить финансовый вклад. Венгрия, которая ранее блокировала часть финансовой помощи Украине, заявила, что не допустит использования средств венгерских налогоплательщиков для военных поставок Киеву.

Франция также выразила вопросы по этому предложению, отмечают дипломаты ЕС. Обсуждение продолжится, но уже очевидно, что консенсус по удвоению военной помощи остается под вопросом.

17 марта глава евродипломатии Каллас заявила, что главы МИД Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине размером 40 млрд евро. В тот же день ЕС утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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