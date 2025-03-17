Евросоюз выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро

С учетом этого платежа Киев уже получил около 20 млрд евро в рамках механизма, действующего с прошлого года. В Брюсселе подчеркивают, что финансовая поддержка Украины останется долгосрочной и союз продолжит обеспечивать Киев как экономической, так и оборонной помощью.