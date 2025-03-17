Евросоюз выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро
Европейский союз (ЕС) утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки Украины, следует из сообщения Совета ЕС.
Финансирование направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности, восстановление инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию страны. Ожидается, что часть выделенных средств будет использована и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.
С учетом этого платежа Киев уже получил около 20 млрд евро в рамках механизма, действующего с прошлого года. В Брюсселе подчеркивают, что финансовая поддержка Украины останется долгосрочной и союз продолжит обеспечивать Киев как экономической, так и оборонной помощью.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС предстоит согласовать множество деталей, прежде чем он сможет утвердить предложение о выделении Украине помощи на 40 млрд евро.