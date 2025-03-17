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Евросоюз выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро

Ведомости

Европейский союз (ЕС) утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки Украины, следует из сообщения Совета ЕС.

Финансирование направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности, восстановление инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию страны. Ожидается, что часть выделенных средств будет использована и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

С учетом этого платежа Киев уже получил около 20 млрд евро в рамках механизма, действующего с прошлого года. В Брюсселе подчеркивают, что финансовая поддержка Украины останется долгосрочной и союз продолжит обеспечивать Киев как экономической, так и оборонной помощью.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС предстоит согласовать множество деталей, прежде чем он сможет утвердить предложение о выделении Украине помощи на 40 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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