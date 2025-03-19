Politico: в переговорах с оппонентами Зеленского участвовали Карлсон и Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский журналист Такер Карлсон были участниками переговоров с оппонентами президента Украины Владимира Зеленского – бывшим премьер-министром республики Юлией Тимошенко и членами партии экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Трое украинских законодателей и эксперт по внешней политике из республиканской партии сообщили изданию, что в тайных переговорах участвовали также сын президента США Дональда Трампа Дональд-младший и его зять Джаред Кушнер. Согласно материалу Politico, тот факт, что команда Трампа открыто продемонстрировала презрение к Зеленскому, был заметен в ходе февральской перепалки в Овальном кабинете, а также очевиден за «кулисами во время секретных переговоров между членами окружения Трампа и политическими соперниками Зеленского на Украине».
Politico пишет, что эти переговоры стали частью попытки американцев заблаговременно получить поддержку для проведения досрочных выборов, в которых Зеленский, по их мнению, проиграет. По словам эксперта-республиканца, США видят в Зеленском препятствие, и чтобы сделать его более сговорчивым, «можно привлечь его политических противников и показать ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты».
6 марта Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа провели переговоры с оппонентами Зеленского. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до старта полноценных мирных переговоров. В этот же день Порошенко и Тимошенко подтвердили в соцсетях, что имеют контакты с «американскими партнерами».