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Politico: в переговорах с оппонентами Зеленского участвовали Карлсон и Уиткофф

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский журналист Такер Карлсон были участниками переговоров с оппонентами президента Украины Владимира Зеленского – бывшим премьер-министром республики Юлией Тимошенко и членами партии экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Трое украинских законодателей и эксперт по внешней политике из республиканской партии сообщили изданию, что в тайных переговорах участвовали также сын президента США Дональда Трампа Дональд-младший и его зять Джаред Кушнер. Согласно материалу Politico, тот факт, что команда Трампа открыто продемонстрировала презрение к Зеленскому, был заметен в ходе февральской перепалки в Овальном кабинете, а также очевиден за «кулисами во время секретных переговоров между членами окружения Трампа и политическими соперниками Зеленского на Украине».

Politico пишет, что эти переговоры стали частью попытки американцев заблаговременно получить поддержку для проведения досрочных выборов, в которых Зеленский, по их мнению, проиграет. По словам эксперта-республиканца, США видят в Зеленском препятствие, и чтобы сделать его более сговорчивым, «можно привлечь его политических противников и показать ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты».

6 марта Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа провели переговоры с оппонентами Зеленского. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до старта полноценных мирных переговоров. В этот же день Порошенко и Тимошенко подтвердили в соцсетях, что имеют контакты с «американскими партнерами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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