Politico: в переговорах с оппонентами Зеленского участвовали Карлсон и Уиткофф

Трое украинских законодателей и эксперт по внешней политике из республиканской партии сообщили изданию, что в тайных переговорах участвовали также сын президента США Дональда Трампа Дональд-младший и его зять Джаред Кушнер. Согласно материалу Politico, тот факт, что команда Трампа открыто продемонстрировала презрение к Зеленскому, был заметен в ходе февральской перепалки в Овальном кабинете, а также очевиден за «кулисами во время секретных переговоров между членами окружения Трампа и политическими соперниками Зеленского на Украине».