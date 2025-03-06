Порошенко и Тимошенко подтвердили контакты с «американскими партнерами»
Бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-премьер республики Юлия Тимошенко подтвердили, что имеют контакты с «американскими партнерами». Они написали об этом на своих страницах в социальных сетях.
Порошенко сообщил в соцсети X, что «публично и открыто работает с американскими партнерами, стремясь сохранить двухпартийную поддержку Украины».
«Мы неоднократно предлагали координировать эти встречи с властью вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации между командой власти и американской администрацией, что создает риски для государства», – написал он.
По словам Порошенко, суть общения с представителями американской стороны «всегда сводилась к двум принципам – безопасность превыше всего и мир через силу». При этом он подчеркнул, что его команда категорически против проведения выборов в период конфликта. В переговорах с союзниками Порошенко всегда настаивает «на увеличении поставок оружия, усилении санкций против России и на тех красных линиях, которые недопустимо пересекать в мирных переговорах», отметил он.
Тимошенко, в свою очередь, сообщила в соцсети Facebook
6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа провели переговоры с Тимошенко и Порошенко. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что Кремль внимательно анализирует информацию о возможных контактах команды Трампа с украинской оппозицией.