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Порошенко и Тимошенко подтвердили контакты с «американскими партнерами»

Ведомости

Бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-премьер республики Юлия Тимошенко подтвердили, что имеют контакты с «американскими партнерами». Они написали об этом на своих страницах в социальных сетях.

Порошенко сообщил в соцсети X, что «публично и открыто работает с американскими партнерами, стремясь сохранить двухпартийную поддержку Украины».

«Мы неоднократно предлагали координировать эти встречи с властью вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации между командой власти и американской администрацией, что создает риски для государства», – написал он.

По словам Порошенко, суть общения с представителями американской стороны «всегда сводилась к двум принципам – безопасность превыше всего и мир через силу». При этом он подчеркнул, что его команда категорически против проведения выборов в период конфликта. В переговорах с союзниками Порошенко всегда настаивает «на увеличении поставок оружия, усилении санкций против России и на тех красных линиях, которые недопустимо пересекать в мирных переговорах», отметил он.

Тимошенко, в свою очередь, сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что ее команда «ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способные помочь в скорейшем установлении справедливого мира». Она также считает, что не может быть и речи о проведении выборов на Украине до достижения мира. Бывший премьер-министр обратила внимание на то, что республика, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, готова к переговорам о прекращении конфликта «под сильным руководством президента [США Дональда] Трампа».

6 марта Politico писало, что высокопоставленные чиновники из окружения Трампа провели переговоры с Тимошенко и Порошенко. По данным издания, стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что Кремль внимательно анализирует информацию о возможных контактах команды Трампа с украинской оппозицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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