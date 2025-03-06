Порошенко и Тимошенко подтвердили контакты с «американскими партнерами»

Тимошенко, в свою очередь, сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что ее команда «ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способные помочь в скорейшем установлении справедливого мира». Она также считает, что не может быть и речи о проведении выборов на Украине до достижения мира. Бывший премьер-министр обратила внимание на то, что республика, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, готова к переговорам о прекращении конфликта «под сильным руководством президента [США Дональда] Трампа».