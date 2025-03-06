Politico: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

4 марта США объявили, что военная помощь Киеву приостановлена – это решение стало ответом на неподобающее поведение Зеленского в Белом доме. 5 марта во время обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Киеву могут возобновиться.