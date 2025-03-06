Politico: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского
Высокопоставленные чиновники из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Politico со ссылкой на источники.
«Четверо высокопоставленных членов окружения Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве», – говорится в материале.
По словам собеседников издания, «высокопоставленные союзники Трампа» провели переговоры с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко «и высокопоставленными членами партии» экс-президента республики Петра Порошенко. Отмечается, что темой дискуссий стал вопрос возможности быстрого проведения президентских выборов на Украине.
18 февраля Трамп заявлял, что уровень поддержки Зеленского упал до 4% и Украина должна провести выборы, если хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Спустя день президент США назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь подчеркнув его крайне низкие рейтинги. 28 февраля Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе встречи планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых. Беседа в Овальном кабинете Белого дома превратилась в перепалку, и Трамп указал Зеленскому на неуважительное поведение. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что украинский лидер забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированная сделка не состоялась.
4 марта США объявили, что военная помощь Киеву приостановлена – это решение стало ответом на неподобающее поведение Зеленского в Белом доме. 5 марта во время обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Киеву могут возобновиться.