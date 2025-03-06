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Politico: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Ведомости

Высокопоставленные чиновники из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Четверо высокопоставленных членов окружения Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве», – говорится в материале.

По словам собеседников издания, «высокопоставленные союзники Трампа» провели переговоры с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко «и высокопоставленными членами партии» экс-президента республики Петра Порошенко. Отмечается, что темой дискуссий стал вопрос возможности быстрого проведения президентских выборов на Украине.

18 февраля Трамп заявлял, что уровень поддержки Зеленского упал до 4% и Украина должна провести выборы, если хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Спустя день президент США назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь подчеркнув его крайне низкие рейтинги. 28 февраля Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе встречи планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых. Беседа в Овальном кабинете Белого дома превратилась в перепалку, и Трамп указал Зеленскому на неуважительное поведение. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что украинский лидер забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированная сделка не состоялась.

4 марта США объявили, что военная помощь Киеву приостановлена – это решение стало ответом на неподобающее поведение Зеленского в Белом доме. 5 марта во время обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Киеву могут возобновиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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