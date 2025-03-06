В США допустили возобновление военной помощи Киеву при уступках

В ходе обращения к конгрессу 5 марта Трамп объявил, что получил письмо от Зеленского, в котором президент Украины выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Киеву могут возобновиться. 5 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что сейчас Вашингтон и Киев продолжают вести переговоры по природным ресурсам.