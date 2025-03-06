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В США допустили возобновление военной помощи Киеву при уступках

Ведомости

Приостановка военной помощи Киеву может быть недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский уступит требованиям США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Представители администрации [президента США Дональда] Трампа предположили, что пауза в оказании поддержки может быть относительно недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский согласится с требованиями Белого дома», – говорится в тексте издания.

Вечером 4 марта Трамп в своем обращении к конгрессу отметил, что ценит заявление Зеленского о готовности «сесть за стол переговоров». Отказ в американской помощи призван оказать давление на украинского лидера, чтобы он подписал соглашение о полезных ископаемых с США, сообщили NYT представители администрации Трампа. По словам источника из администрации, если Зеленский заключит эту сделку, «обмен разведданными продолжится, а военные поставки, уже выделенные администрацией Байдена, возобновятся». При этом остается неясным, какую новую военную помощь Киеву готов предоставить Трамп.

28 февраля президенты США и Украины встретились в Вашингтоне, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Но беседа в Овальном кабинете превратилась в перепалку. Зеленский покинул Белый дом раньше, чем было запланировано, а сделка так и не была заключена.

4 марта США заявили о приостановке военной помощи Украине в качестве реакции на неподобающее поведение лидера республики в Белом доме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о приостановке американской военной помощи будет «наилучшим вкладом в дело мира».

В ходе обращения к конгрессу 5 марта Трамп объявил, что получил письмо от Зеленского, в котором президент Украины выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. В этот же день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают дату, место и команду для мирных переговоров, после которых поставки военной помощи Киеву могут возобновиться. 5 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что сейчас Вашингтон и Киев продолжают вести переговоры по природным ресурсам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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