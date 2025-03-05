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Белый дом: США и Украина продолжают обсуждение сделки по природным ресурсам

Ведомости

Вашингтон и Киев в данный момент продолжают вести переговоры по природным ресурсам, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

На вопрос о том, когда президент США Дональд Трамп планирует подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной, Левитт отметила: «После получения того письма (от Зеленского) переговоры проходят прямо сейчас».

«Я только что видела советника по национальной безопасности, он усердно работает над этим», – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – «Насколько я знаю, он собирался в Овальный кабинет, чтобы сообщить президенту последнюю имеющую информацию о статусе переговоров».

Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп привержен мирному урегулированию украинского конфликта.

Накануне американский лидер упомянул, что Зеленский после провальных переговоров 28 февраля отправил ему письмо с предложением подписать сделку «в любое удобное время».

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Но разговор в Овальном кабинете быстро перешел в перепалку, закончившуюся тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение не было подписано.

4 марта США заявили о приостановке военной помощи Украине. Пояснялось, что это решение стало реакцией на неподобающее поведение Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о приостановке американской военной помощи будет «наилучшим вкладом в дело мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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