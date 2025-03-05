Белый дом: США и Украина продолжают обсуждение сделки по природным ресурсам
Вашингтон и Киев в данный момент продолжают вести переговоры по природным ресурсам, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт
На вопрос о том, когда президент США Дональд Трамп планирует подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной, Левитт отметила: «После получения того письма (от Зеленского) переговоры проходят прямо сейчас».
«Я только что видела советника по национальной безопасности, он усердно работает над этим», – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – «Насколько я знаю, он собирался в Овальный кабинет, чтобы сообщить президенту последнюю имеющую информацию о статусе переговоров».
Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп привержен мирному урегулированию украинского конфликта.
Накануне американский лидер упомянул, что Зеленский после провальных переговоров 28 февраля отправил ему письмо с предложением подписать сделку «в любое удобное время».
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Но разговор в Овальном кабинете быстро перешел в перепалку, закончившуюся тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение не было подписано.
4 марта США заявили о приостановке военной помощи Украине. Пояснялось, что это решение стало реакцией на неподобающее поведение Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о приостановке американской военной помощи будет «наилучшим вкладом в дело мира».