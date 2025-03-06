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Кремль сообщил об анализе информации о контактах Трампа с украинской оппозицией

Ведомости

Кремль внимательно анализирует информацию о возможных контактах команды американского лидера Дональда Трампа с украинской оппозицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал Politico о переговорах с экс-президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Юлией Тимошенко.

«Много сейчас, очень информации, в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь, разобраться невозможно. Поэтому, еще раз повторяю: мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы ее анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев», – заявил представитель Кремля.

6 марта Politico сообщила, что высокопоставленные чиновники из окружения президента США провели переговоры с Тимошенко и Порошенко. Стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров.

24 января президент России Владимир Путин объявил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как они будут возобновлены, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский глава ответил на заявление президента США о желании скорее добиться завершения конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку.

28 января Путин указал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, поскольку Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По его мнению, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ это сделать.1 февраля специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов президента на Украине до конца 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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