Кремль сообщил об анализе информации о контактах Трампа с украинской оппозицией

«Много сейчас, очень информации, в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь, разобраться невозможно. Поэтому, еще раз повторяю: мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы ее анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев», – заявил представитель Кремля.