Кремль сообщил об анализе информации о контактах Трампа с украинской оппозицией
Кремль внимательно анализирует информацию о возможных контактах команды американского лидера Дональда Трампа с украинской оппозицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал Politico о переговорах с экс-президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Юлией Тимошенко.
«Много сейчас, очень информации, в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что там ложь, разобраться невозможно. Поэтому, еще раз повторяю: мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы ее анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев», – заявил представитель Кремля.
6 марта Politico сообщила, что высокопоставленные чиновники из окружения президента США провели переговоры с Тимошенко и Порошенко. Стороны обсуждали, можно ли быстро провести выборы президента между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров.
24 января президент России Владимир Путин объявил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как они будут возобновлены, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский глава ответил на заявление президента США о желании скорее добиться завершения конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку.
28 января Путин указал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, поскольку Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По его мнению, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ это сделать.1 февраля специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов президента на Украине до конца 2025 г.