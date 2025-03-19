Трамп сообщил о непубличных разговорах с Путиным
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп имели непубличные телефонные разговоры, сообщил Трамп в интервью газете Washington Examiner.
Лидер США положительно оценил последний звонок Путину, заявив, что, по его мнению, это стало началом «чего-то хорошего».
«Начало было положено три или четыре недели назад. Знаете, я разговаривал с Путиным много раз – все началось не с этого звонка. У нас были и другие», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
По словам Трампа, прежде факты разговоров с Путиным публично не оглашались, но «это продолжение положительной динамики».