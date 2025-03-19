Кремль не видит взаимности Киева по отказу от ударов по объектам энергетики

По словам Пескова, Путин незамедлительно дал соответствующие команды Минобороны, которые сразу же были исполнены. В момент команды в воздухе уже были семь беспилотников РФ, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В итоге ВС РФ сбили собственные беспилотники при помощи ЗРПК «Панцирь» и истребителя ВКС РФ.