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Кремль не видит взаимности Киева по отказу от ударов по объектам энергетики

Россия немедленно отменила свои атаки
Ведомости

Со стороны Киева нет взаимности по отказу от ударов по объектам энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Были попытки нанесения ударов по нашим объектам инфраструктуры. Мы наблюдаем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению делать все поэтапно в русле мирного урегулирования», – отметил представитель Кремля.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 18 марта между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине. Российский президент согласился с предложением американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Также стороны договорились начать переговоры о безопасности судоходства в Черном море.

По словам Пескова, Путин незамедлительно дал соответствующие команды Минобороны, которые сразу же были исполнены. В момент команды в воздухе уже были семь беспилотников РФ, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В итоге ВС РФ сбили собственные беспилотники при помощи ЗРПК «Панцирь» и истребителя ВКС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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