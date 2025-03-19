Кремль не видит взаимности Киева по отказу от ударов по объектам энергетики

Кремль не видит взаимности Киева по отказу от ударов по объектам энергетикиРоссия немедленно отменила свои атаки
Со стороны Киева нет взаимности по отказу от ударов по объектам энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Были попытки нанесения ударов по нашим объектам инфраструктуры. Мы наблюдаем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению делать все поэтапно в русле мирного урегулирования», – отметил представитель Кремля.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося 18 марта между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине. Российский президент согласился с предложением американского коллеги о взаимном отказе сторон конфликта от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Также стороны договорились начать переговоры о безопасности судоходства в Черном море.
По словам Пескова, Путин незамедлительно дал соответствующие команды Минобороны, которые сразу же были исполнены. В момент команды в воздухе уже были семь беспилотников РФ, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В итоге ВС РФ сбили собственные беспилотники при помощи ЗРПК «Панцирь» и истребителя ВКС РФ.