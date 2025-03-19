Песков: Путин и Трамп понимают друг друга
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений», – сообщил он.
По словам Пескова, в период руководства предыдущих администраций президента США «много всего было испорчено» во взаимоотношениях, в связи с этим потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для «реставрации этих отношений».
Со вступления Трампа в должность 47-го президента США в январе этого года, он переговорил с Путиным по телефону уже два раза. Первый звонок состоялся 12 февраля, второй – 18 марта. В обоих случаях стороны договорились восстанавливать отношения, экономическое сотрудничество, а также начать процесс урегулирования конфликта на Украине.
В ходе последнего телефонного разговора Путин согласился на отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, команда тогда же была дана российским военным. Путин также заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить «комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и учитывать необходимость устранения первопричин кризиса.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что телефонный разговор президента РФ и Трампа является примером того, как «два великих лидера объединились во имя блага всего человечества».