Песков: Путин и Трамп понимают друг друга

Со вступления Трампа в должность 47-го президента США в январе этого года, он переговорил с Путиным по телефону уже два раза. Первый звонок состоялся 12 февраля, второй – 18 марта. В обоих случаях стороны договорились восстанавливать отношения, экономическое сотрудничество, а также начать процесс урегулирования конфликта на Украине.