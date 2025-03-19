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Песков: Путин и Трамп понимают друг друга

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений», – сообщил он.

По словам Пескова, в период руководства предыдущих администраций президента США «много всего было испорчено» во взаимоотношениях, в связи с этим потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для «реставрации этих отношений».

Со вступления Трампа в должность 47-го президента США в январе этого года, он переговорил с Путиным по телефону уже два раза. Первый звонок состоялся 12 февраля, второй – 18 марта. В обоих случаях стороны договорились восстанавливать отношения, экономическое сотрудничество, а также начать процесс урегулирования конфликта на Украине.

В ходе последнего телефонного разговора Путин согласился на отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, команда тогда же была дана российским военным. Путин также заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить «комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и учитывать необходимость устранения первопричин кризиса.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что телефонный разговор президента РФ и Трампа является примером того, как «два великих лидера объединились во имя блага всего человечества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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