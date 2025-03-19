Песков: тема прекращения военных поставок Киеву будет в повестке любых контактов
Тема прекращения военных поставок Украине со стороны западных стран очень важна, поэтому будет стоять высоко в повестке любых контактов между Россией и США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что ввиду чувствительности этой темы российская сторона не намерена обсуждать ее публично.
18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.