Песков: тема прекращения военных поставок Киеву будет в повестке любых контактов

18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.