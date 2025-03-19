Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи
Правительство Германии выделит дополнительные 3 млрд евро на военную помощь Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ минфина ФРГ.
Ожидается, что выделенные средства будут направлены Украине 21 марта.
В документе сказано, что министр финансов Германии Йорг Кукис с 2026 по 2029 г. планирует выделить на военную помощь Украине более 8 млрд евро. После этого общая сумма помощи Киеву от Берлина составит более 11 млрд евро.
17 марта Европейский союз (ЕС) утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки страны. Финансирование направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности, восстановление инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию страны. Ожидается, что часть выделенных средств будет использована и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.
В ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом российский лидер подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.