Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи

17 марта Европейский союз (ЕС) утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки страны. Финансирование направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности, восстановление инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию страны. Ожидается, что часть выделенных средств будет использована и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.