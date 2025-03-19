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Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи

Ведомости

Правительство Германии выделит дополнительные 3 млрд евро на военную помощь Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ минфина ФРГ.

Ожидается, что выделенные средства будут направлены Украине 21 марта.

В документе сказано, что министр финансов Германии Йорг Кукис с 2026 по 2029 г. планирует выделить на военную помощь Украине более 8 млрд евро. После этого общая сумма помощи Киеву от Берлина составит более 11 млрд евро.

17 марта Европейский союз (ЕС) утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки страны. Финансирование направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности, восстановление инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию страны. Ожидается, что часть выделенных средств будет использована и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

В ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом российский лидер подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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