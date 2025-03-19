Трамп поручил администрации налаживать контакты с Россией

18 марта состоялся второй телефонный разговор президентов России и США. Центральное темой обсуждений стали меры по урегулированию конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.