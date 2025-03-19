Трамп поручил администрации налаживать контакты с Россией
Президент США Дональд Трамп поручил администрации, руководству госдепартамента, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф Bloomberg TV. Позитивные результаты будут скоро, добавил он.
Детали соглашения о прекращении огня на Украине планируется обсудить 23 марта в Джидде. По словам Уиткоффа, переговоры по вопросу украинского кризиса принесли позитивные результаты.
18 марта состоялся второй телефонный разговор президентов России и США. Центральное темой обсуждений стали меры по урегулированию конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.