Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания в Генпрокуратуре
Президент России Владимир Путин попросил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева задержаться после заседания в здании Генпрокуратуры. Это следует из трансляции мероприятия.
«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», – сказал Путин перед завершением мероприятия.
Глава государства принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 19 марта. В ходе встречи Путин затронул темы преступлений военнослужащих вооруженных сил Украины и иностранных наемников на территории России, обеспечения надзора за законностью процедур закупки оборудования для медучреждений, защиты прав предпринимателей.
Кроме того, Путин сообщил, что число обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры увеличилось на 10%. Он указал на необходимость результативной борьбы с коррупцией, повышенного внимания расходованию средств, направляемых на нацпроекты, гособоронзаказ, масштабные государственные и региональные программы развития страны.