Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания в Генпрокуратуре

Кроме того, Путин сообщил, что число обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры увеличилось на 10%. Он указал на необходимость результативной борьбы с коррупцией, повышенного внимания расходованию средств, направляемых на нацпроекты, гособоронзаказ, масштабные государственные и региональные программы развития страны.