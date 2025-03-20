Daily Express: ядерное сдерживание Великобритании не зависит от политики США
Ядерное сдерживание Великобритании не зависит от политики США, заявили высокопоставленные представители военно-морских сил страны. Их слова приводит Daily Express.
Заявление было сделано «на фоне растущих опасений, что Великобритания уязвима перед политическими изменениями в доктрине Белого дома, которые могут помешать ей эффективно использовать ядерное оружие для сдерживания российской агрессии в Европе». Издание упомянуло о предложении премьер-министра Италии Джорджии Мелони о том, что Лондону и Парижу следует распространить свой ядерный зонтик на Украину вместо того размещения на территории страны войск.
«Как только ракеты будут на борту, вопрос об их применении будет решаться правительством его величества, и никем другим – в этом нет никаких сомнений», – сказал высокопоставленный представитель королевского военно-морского флота.
Отмечается, что Великобритания располагает 260 ядерными ракетами, они находятся на подводных лодках классов «Авангард» и «Дредноут». При этом, несмотря на то, что Лондон производит собственные ядерные боеголовки и системы наведения, для их доставки применяются ракеты Trident II D5, взятые в аренду у Вашингтона.
В январе 2024 г. The Telegraph писала о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет. Целью было обозначено якобы противодействие возможной угрозе со стороны России.
В феврале 2025 г. The Telegraph сообщал, что Франция может разместить свои ядерные силы в Германии в случае, если США примут решение сократить свой контингент в Европе. Издание отмечало, что в ФРГ могут быть переброшены, в частности, несколько французских истребителей, несущих ядерные вооружения. По словам неназванного французского чиновника, подобная операция была бы несложной и стала бы «серьезным сигналом» для России.