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Daily Express: ядерное сдерживание Великобритании не зависит от политики США

Ведомости

Ядерное сдерживание Великобритании не зависит от политики США, заявили высокопоставленные представители военно-морских сил страны. Их слова приводит Daily Express.

Заявление было сделано «на фоне растущих опасений, что Великобритания уязвима перед политическими изменениями в доктрине Белого дома, которые могут помешать ей эффективно использовать ядерное оружие для сдерживания российской агрессии в Европе». Издание упомянуло о предложении премьер-министра Италии Джорджии Мелони о том, что Лондону и Парижу следует распространить свой ядерный зонтик на Украину вместо того размещения на территории страны войск.

«Как только ракеты будут на борту, вопрос об их применении будет решаться правительством его величества, и никем другим – в этом нет никаких сомнений», – сказал высокопоставленный представитель королевского военно-морского флота.

Отмечается, что Великобритания располагает 260 ядерными ракетами, они находятся на подводных лодках классов «Авангард» и «Дредноут». При этом, несмотря на то, что Лондон производит собственные ядерные боеголовки и системы наведения, для их доставки применяются ракеты Trident II D5, взятые в аренду у Вашингтона.

В январе 2024 г. The Telegraph писала о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет. Целью было обозначено якобы противодействие возможной угрозе со стороны России.

В феврале 2025 г. The Telegraph сообщал, что Франция может разместить свои ядерные силы в Германии в случае, если США примут решение сократить свой контингент в Европе. Издание отмечало, что в ФРГ могут быть переброшены, в частности, несколько французских истребителей, несущих ядерные вооружения. По словам неназванного французского чиновника, подобная операция была бы несложной и стала бы «серьезным сигналом» для России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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