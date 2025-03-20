Daily Express: ядерное сдерживание Великобритании не зависит от политики США

В феврале 2025 г. The Telegraph сообщал, что Франция может разместить свои ядерные силы в Германии в случае, если США примут решение сократить свой контингент в Европе. Издание отмечало, что в ФРГ могут быть переброшены, в частности, несколько французских истребителей, несущих ядерные вооружения. По словам неназванного французского чиновника, подобная операция была бы несложной и стала бы «серьезным сигналом» для России.