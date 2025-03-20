Медведев: с ушедшими брендами нужно говорить на озвученных Путиным принципах

Медведев напомнил, что 10 марта 2022 г. он сообщил, что вне зависимости от причин исхода иностранные компании должны понимать, что вернуться на российский рынок будет нелегко. В качестве примера он привел 2014 г., когда западными усилиями «тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции». За прошедшее время Россия, ответив на это симметричными ограничениями, смогла обеспечить продовольственную безопасность и решить ряд вопросов в сфере импортозамещения, указал Медведев. Тогда зампред Совбеза добавил, что Россия справится и сейчас. По его мнению, жизнь доказала правоту этих слов.