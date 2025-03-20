Медведев: с ушедшими брендами нужно говорить на озвученных Путиным принципах
Российские власти будут отдельно рассматривать заявки на возвращение иностранных брендов на принципах, изложенных президентом РФ Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил, что 10 марта 2022 г. он сообщил, что вне зависимости от причин исхода иностранные компании должны понимать, что вернуться на российский рынок будет нелегко. В качестве примера он привел 2014 г., когда западными усилиями «тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции». За прошедшее время Россия, ответив на это симметричными ограничениями, смогла обеспечить продовольственную безопасность и решить ряд вопросов в сфере импортозамещения, указал Медведев. Тогда зампред Совбеза добавил, что Россия справится и сейчас. По его мнению, жизнь доказала правоту этих слов.
«Многие ниши сегодня заполнены нашими компаниями, они просто молодцы. Появились новые компетенции, новые производства и даже целые отрасли, которые выросли на санкциях. Они честно завоевали свое место под солнцем, и они наши, российские», – отметил Медведев.
Он заметил, что из иностранных компаний никто еще не направил официального обращения. Вероятно, захотят вернуться те, кто ушел, но оставил приоткрытой дверь для возврата, считает Медведев. С ними нужно вести отдельный разговор на принципах, озвученных Путиным на съезде РСПП. По его словам, некоторые иностранные бренды не вернутся вовсе, а в ряде случаев снятие санкций пойдет не на пользу российским производителям. Заместитель председателя Совбеза уточнил, что об этом должны думать в правительстве.
18 марта Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западного бизнеса в Россию с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Глава государства заявил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в страну будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний. Дело в том, что российский бизнес грамотно воспользовался возможностями, когда с рынка РФ ушли западные компании под политическим давлением. Вложено немало сил и средств, но отечественные компании в настоящий момент находятся на разных стадиях инвестиционного цикла. Поэтому Путин считает, что власти не имеют права подорвать планы развития бизнеса.