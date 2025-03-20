В Кремле рассчитывают на принцип «спорт вне политики» при выборе главы МОК
В Кремле рассчитывают, что принцип «спорт вне политики» все-таки восторжествует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выборы нового президента Международного Олимпийского комитета (МОК) 20 марта.
«Безусловно, мы надеемся, что принцип "спорт вне политики" все-таки восторжествует, и мы надеемся, что в этом плане МОК исправит ситуацию», – отметил представитель Кремля.
На 20 марта запланированы выборы главы МОК. На место 71-летнего Томаса Баха, который решил не переизбираться, претендуют семь кандидатов, но фаворитов – трое. В числе главных соискателей должности – глава World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (сын президента МОК в 1980–2001 гг.) и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве, которая может стать первой женщиной во главе комитета.
Первые выборы президента МОК с участием нескольких кандидатов прошли в 1901 г. На тот момент пост занимал инициатор возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен, а первым формальным руководителем организации был грек Деметриус Викелас – по первоначальному регламенту должность отводилась представителю той страны, где планировались ближайшие Игры (первая Олимпиада современности прошла в 1896 г. в Афинах).