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В Кремле рассчитывают на принцип «спорт вне политики» при выборе главы МОК

Ведомости

В Кремле рассчитывают, что принцип «спорт вне политики» все-таки восторжествует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выборы нового президента Международного Олимпийского комитета (МОК) 20 марта.

«Безусловно, мы надеемся, что принцип "спорт вне политики" все-таки восторжествует, и мы надеемся, что в этом плане МОК исправит ситуацию», – отметил представитель Кремля.

На 20 марта запланированы выборы главы МОК. На место 71-летнего Томаса Баха, который решил не переизбираться, претендуют семь кандидатов, но фаворитов – трое. В числе главных соискателей должности – глава World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (сын президента МОК в 1980–2001 гг.) и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве, которая может стать первой женщиной во главе комитета.

Первые выборы президента МОК с участием нескольких кандидатов прошли в 1901 г. На тот момент пост занимал инициатор возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен, а первым формальным руководителем организации был грек Деметриус Викелас – по первоначальному регламенту должность отводилась представителю той страны, где планировались ближайшие Игры (первая Олимпиада современности прошла в 1896 г. в Афинах).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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